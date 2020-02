Ilinca Vandici regretă pictorialele nud făcute la începutul carierei sale! ”Umilință ca atunci n-am simțit niciodată în viața mea”

13:50

Dani Mocanu nu încetează să-și uimească fanii! Manelistul s-a umplut de tatuaje, dar imediat după ce și-a făcut implantul de păr, artistul a simțit nevoia să mai facă o schimbare la nivelul înfățișării. Pe contul lui de Instagram, Dani Mocanu a postat o fotografie inedită, în care fanii au putut să observe cel mai recent […] The post Râzi cu lacrimi! Ce cuvânt amuzant și-a tatuat Dani Mocanu, pe cap. Manelistul nu se oprește din a-și șoca fanii appeared first on Cancan.ro.