Apel sfâșietor după ce Irina Andrei a fost ucisă! Familia tinerei are nevoie de bani pentru înmormântare: “Și pentru copilașii ei, rog din tot sufletul să…”

Oana Roman a vorbit despre relația pe care o are cu membrii familiei sale, ocazie cu care a dezvăluit că a rupt orice legătură cu tatăl și sora ei. Vedeta a mai precizat că singurele persoane care contează pentru ea în clipa de față sunt mama și fiica ei. Citește și: OANA ROMAN, MĂRTURISIRE CUTREMURĂTOARE DESPRE […]