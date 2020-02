GSP LIVE - cel mai spectaculos talk-show din sport

19:40

Gabriela Ruse, 22 de ani, a debutat azi în Cupa Fed și s-a înclinat în fața numărului unu din echipa Rusiei, Ekaterina Alexandrova, cu 1-6, 4-6.Prima zi a confruntării de Fed Cup dintre România și Rusia a început cu elan "tricolor", pe ritmurile melodiei "We will rock you" a celor de la Queen. Cu Raluca Olaru și Gabriela Ruse bucurându-se de primele secunde ale întâlnirii cu publicul din BT Arena. ...