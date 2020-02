Românii au talent. Momentul când jurații au închis ochii și s-au întors! Andra, ȘOCATĂ! Ce a putut să facă acest concurent este de…

16:00

Veste tristă pentru lumea medicilor! Li Wenliang, doctorul care a lansat primul avertisment legat de noua formă de coronavirus s-a stins din viață pe patul de spital, după ce a contactat virusul letal. Li Wenliang, medicul care a încercat să emită primul avertisment legat de noua formă a coronavirusului s-a stins din viață pe patul