Celebra manechină îl acuză pe “fost” că a umilit-o și nu s-a implicat în creșterea copilului. “Aducea câteva iaurturi și făcea scandal…“

18:10

Doi bărbați din Sri Lanka au văzut zăpadă pentru prima oară în viața lor. Un tânăr i-a surprins pe cei doi într-o fotografie şi a postat-o apoi pe Facebook. Doi bărbați din Sri Lanka, angajați la o covrigărie din Capitală, au văzut zăpadă pentru prima oară în viața lor. Fascinați de fenomenul meteorologic, aceștia au […] The post Doi bărbați din Sri Lanka au văzut zăpadă pentru prima oară în viața lor appeared first on Cancan.ro.