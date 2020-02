Milan – Inter, un derby cu implicații majore în Serie A

18:20

Ilinca Vandici regretă nespus că în urmă cu mai bine de zece ani a acceptat să pozeze nud într-o revistă pentru bărbați. Vedeta a vorbit cu sinceritate despre dezamăgirea profundă pe care i-a creat-o tatălui său la acea vreme. Într-un nou episod de pe canalul său de Youtube, prezentatoarea ”Bravo, ai stil” a dat cărțile […] The post Ilinca Vandici regretă pictorialele nud făcute la începutul carierei sale! ”Umilință ca atunci n-am simțit niciodată în viața mea” appeared first on Cancan.ro.