Avertismente din piața imobiliară pentru 2020. Creșteri de prețuri 10-20% până la final de an!

In timp ce fiecare Luna plina aduce oricum o completitudine la care se ajunge pe mai multe aspecte de viata, la un final, la o claritate, si Luna plina de februarie va avea caracteristicile sale unice care vor impacta fiecare zodie in mod diferit. In fiecare luna din an, aceasta faza lunara reflecta esenta zodiei in care se manifesta. Iar pe 9 februarie 2020, Luna plina va fi in zodia Leu. Lunile pline amplifica ce este activ in fiecare dintre noi. Daca este iubire, iubirea va inflori exponential. Iar daca nu este, vei vedea ce se va amplifica.