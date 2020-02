Comisarul european pentru Justiţie critică reforma din sistemul judiciar polonez şi atenţionează cu tăieri de fonduri

12:20

Scriitorul american John Grisham s-a născut la 8 februarie 1955, în oraşul Jonesboro, Arkansas, SUA.După o perioadă în care s-a mutat frecvent cu familia, s-a stabilit în 1967 în oraşul Southaven, Mississippi, unde a absolvit liceul. În 1977, a obţinut diploma de licenţă în domeniul ştiinţei a Universităţii de Stat din Mississippi. Ulterior a obţinut titlul de doctor în drept al Facultăţii de Drept din cadrul aceleaşi universităţi (1981), potrivit www.jgrisham.com.A deschis un cabinet de avocatură în oraşul Southaven, unde a practicat atât drept civil cât şi drept penal. În 1983, a fost ales în Camera Reprezentanţilor din Mississippi, din partea democraţilor, for din care a făcut parte până în 1990.În timpul liber, Grisham s-a dedicat activităţii literare. Prima creaţie literară a fost ''A Time to Kill'', pe care a finalizat-o în iunie 1988. La scurt timp a scris a doua carte intitulată ''The Firm'' (1991) care a devenit cel mai vândut roman din 1991 potrivit www.jgrisham.com.Grisham continuă să scrie cel puţin un roman pe an, cele mai multe dintre ele devenind bestseller-uri. A fost declarat ''romancierul cu cele mai bune vânzări al anilor ‘90'' cu peste 60 de milioane de exemplare vândute. Romanele sale au fost publicate în peste 255 de milioane de exemplare şi multe dintre ele au fost ecranizate. Între acestea se numără: ''A Time to Kill'' (1989), ''The Pelican Brief'' (1992), ''The Client'' (1993), ''The Chamber'' (1994), ''The Rainmaker'' (1995), ''The Runaway Jury'' (1996), ''A Painted House'' (2001), ''Skipping Christmas'' (2001).Dintre romanele sale mai amintim: ''The Partner'' (1997), ''The Street Lawyer'' (1998), ''The Testament'' (1999), ''The Brethren'' (2000), ''A Painted House'' (2001), ''The Summons'' (2002), ''The King of Torts'' (2003), ''The Last Juror'' (2004), ''The Broker'' (2005), ''The Appeal'' (2008), ''The Associate'' (2009), ''The Confession'' (2010), ''The Litigators'' (2011), ''The Racketeer'' (2012), ''Sycamore Row'' (2013), ''Gray Mountain'' (2014), Rogue Lawyer (2015), The Whistler (2016), Camino Island (2017), The Rooster Bar (2017), The Reckoning (2018), The Guardians (2019). AGERPRES/ (Documentare - Suzana Cristache Drăgan, editor: Cerasela Bădiţă) Sursa foto: (c) John Grisham /Facebook.com