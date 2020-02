“Atenție, se închid ușile! Cine este și cum arăta “vocea de la metrou” care se aude în București

21:00

Gabriela Ruse a pierdut clar primul meci, însă Ana Bogdan și-a ridicat nivelul jocului peste clasamentul său și a egalat situația după prima zi. Astfel, totul se decide mâine, urmând a se disputa 2 meciuri de simplu și unul de dublu.