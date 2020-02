Termoscannerele pentru depistarea coronavirusului nu pot fi cumpărate din cauza PSD-ului, acuză ministrul interimar de interne Marcel Vela

12:50

Autoritățile din Wuhan au deschis al doilea spital provizoriu pentru tratarea bolnavilor de coronavirus, la doar câteva zile după ce primul spital, construit de la zero în doar opt zile, și-a primit primii pacienți, relatează NY Post. Cel de-al doilea spital are o capacitate de 1.500 de paturi, cu 500 mai mult decât primul, are […]