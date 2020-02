Orban: Luni voi prezenta lista miniştrilor şi programul de guvernare actualizat

17:20

Actorul Orson Bean, cunoscut din serialul "Desperate Housewives" ("Neveste Disperate"), a murit la vârsta de 91 de ani, după ce a fost lovit de două autoturisme în timp ce traversa vineri seara un bulevard din Los Angeles, au informat mass-media americane, citate de publicaţia britanică The Independent.Poliţia din Los Angeles a declarat pentru ABC News că un pieton traversa Venice Boulevard atunci când a fost lovit de o maşină şi a căzut.Persoanele aflate în apropiere au încercat să-l avertizeze pe un al doilea şofer, a cărui maşină se apropia, dar şi acesta a lovit pietonul. Poliţia susţine că a doua coliziune i-a fost fatală actorului.Poliţia nu a identificat pietonul, însă un prieten al actorului, martor la accident, a confirmat pentru Eyewitness News că pietonul decedat este Bean.Vedeta a apărut în peste 100 de filme şi episoade TV, pe parcursul unei cariere care a durat peste şase decenii.Actorul a jucat în pelicule precum "Being John Malkovich" şi "Miracle on 34th Street", dar şi în seriale ca "Modern Family" şi "The Bold and the Beautiful".Bean a fost una dintre vedetele serialului "Desperate Housewives" între 2009 şi 2012 şi a făcut parte din distribuţia peliculei "The Equalizer 2", în 2018.Bean era căsătorit de 27 de ani cu actriţa Alley Mills, cunoscută pentru serialul de comedie "The Wonder Years". Perechea apăruse recent într-o piesă numită "Bad Habits". Potrivit relatărilor, Mills se afla la faţa locului atunci când Bean a murit.AGERPRES/(AS - editor: Ana Bîgu) Sursa foto: Theatre World Awards / Facebook.com