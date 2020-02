Madonna, atacată dur de fani, după o glumă făcută pe rețelele de socializare

09:50

CFR Cluj se va deplasa în această seară la Mediaș pentru duelul cu Gaz Metan, o formație aflată în luptă directă cu FC Botoșani pentru ultimul loc de play-off în Liga 1. La conferința de presă premergătoare meciului, Dan Petrescu, antrenorul principal al campioanei, a făcut o declarație ciudată: „Cei de la Mediaş au neapărat […] The post A început „joaca” în Liga 1?! » Declarație ciudată a „Bursucului”: „Cei de la Mediaş au neapărat nevoie de victorie. Nu ştiu dacă egalul le va fi suficient!” appeared first on Cancan.ro.