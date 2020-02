GAZ METAN - CFR CLUJ 0-0 // Scuzele lui Edi Iordănescu: „CFR Cluj e cea mai bună echipă din campionat. A învins-o pe FCSB fără probleme”

Edi Iordănescu (41 de ani), antrenorul celor de la Gaz Metan, a oferit declarații după finalul meciului în care formația sa a remizat cu CFR Cluj (0-0).Vezi AICI clasamentul actualizat„La prima vedere, am întâlnit cea mai valoroasă echipă din campionat. CFR e cea mai completă formație, are multă experiență, maturitate, a jucat în Europa League, știe să speculeze orice greșeală, are mijloace, soluții, jucători. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor