Tenis-Fed Cup: Gabriela Ruse, după înfrângerea cu Rusia - Am fost aproape să producem surpriza

Primarul Mihai Chirica susţine că liderul Organizaţiei Municipale PNL Iaşi, deputatul Marius Bodea, este "o piatră de moară" pentru PNL.Chirica a punctat că, potrivit sondajelor realizate, Bodea nu are nicio şansă să câştige alegerile locale."Părerea mea este că domnul Marius Bodea a rămas o piatră de moară pentru PNL Iaşi. Toate sondajele, făcute de mine personal, de PNL, de PSD, de alte formaţiuni politice sau civice, arată că dumnealui este mult sub scorul partidului, respectiv al PNL, fără vreo şansă de câştig. Prin urmare, niciun partid serios, mai ales care deţine preşedinţia României şi se doreşte la guvernare, nu poate candida la primăria unui oraş de talia Iaşiului cu o persoană complet nepregătită din punct de vedere profesional şi respinsă de ieşeni. Prin urmare, orice confruntare cu domnul Bodea mă lasă indiferent, mai ales că nu cred că se va ajunge acolo, PNL este un partid istoric care nu-şi permite o asemenea abordare", a declarat, sâmbătă, Chirica.Reacţia vine după ce deputatul PNL Iaşi, Marius Bodea, a declarat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, că el a fost şi este candidatul formaţiunii politice la Primăria Iaşi. Astfel, Bodea a ţinut să infirme zvonurile conform cărora ex social-democratul Mihai Chirica ar candida pentru un nou mandat din partea PNL."Mihai Chirica nu va fi candidatul PNL şi nu va mai fi nici primar din iunie încolo. Ipoteza venirii lui în PNL n-o putem discuta. Există bruiaje întreţinute la nivelul Iaşiului. Asta e adevărat. Eu împotriva lor nu am cum să lupt. Cine este candidatul PNL la Primăria Iaşi? Vă răspund că Marius Bodea este. Marius Bodea a fost întotdeauna. Este exclus să vină Chirica în PNL. Nu primim mafioţi în partid. Eu am fost tot timpul categoric. Nu am spus niciodată altceva. Fără lipsă de modestie, nu vorbesc în nume propriu, am un număr mare de simpatizanţi, de votanţi în partid. Timp de patru ani de zile eu mi-am asumat această candidatură. Din iulie 2016 am intrat practic pentru alegerile din 2020. De asta am mers prin tot oraşul, să înţeleg cât mai bine problemele. În 2016 am candidat pe ultima sută de metri. A fost un experiment care nu a fost unul de succes", a precizat Bodea.Primarul Mihai Chirica a catalogat această declaraţie ca fiind "un atac politic care arată foarte multă frustrare". În opinia sa, deputatul liberal este "o dezamăgire pentru electoratul ieşean", întrucât "a abandonat impardonabil proiectul de centura ocolitoare a municipiului Iaşi, precum şi cel de autostradă pentru Moldova"."Nu cred ca este importantă pentru mine această ieşire publică, mai ales că a avut şi un atac mizerabil la persoana mea. De fapt, este un atac politic care arată foarte multă frustrare, pentru că domnul deputat Marius Bodea este de la începutul mandatului său o dezamăgire pentru electoratul ieşean. În patru ani de mandat, în care din calitatea de vicepreşedinte al Comisiei de transporturi şi acum de preşedinte a acestei comisii în Parlamentul României, a abandonat impardonabil proiectul de centură ocolitoare a municipiului Iaşi, precum şi cel de autostradă pentru Moldova, proiecte care erau la îndemâna funcţiei ocupate, contribuind direct la subdezvoltarea Iaşiului şi a Moldovei. Mai mult, nu are niciun proiect propus, demarat sau finalizat pentru Iaşi. Efectiv a consumat circa un milion de euro în patru ani de mandat din bani publici, pentru a sta într un fotoliu de parlamentar. De aici provine, probabil, toată frustrarea sa politică motivat de faptul că, în scurt timp, îşi încheie cariera şi nu lasă nimic bun în urmă", a spus Mihai Chirica. AGERPPRES/(AS - autor: Daniela Malache, editor: Oana Popescu, editor online: Daniela Juncu)