FOTO: Ea e Jaqueline Cristian, „aproape” eroina României în Fed Cup!

19:20

Ioana Grama se află printre influencerii din Social Media de ceva timp. Bloggerița a reuțit să își formeze o comunitate unită în mediul online. Ea împărtășește cu fanii fiecare eveniment important din viața ei și îi ține la curent cu tot ce se întâmplă. De curând, Ioana Grama a devenit mămică, a născut o fetiță, […] The post Ioana Grama își botează fetița astăzi! Pregătiri intense pentru eveniment appeared first on Cancan.ro.