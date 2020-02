Daniela Crudu, operată de urgență după ce a fost desfigurată de iubitul bătăuș

09:40

Așteptat cu mare interes duelul din runda a a-XXIV-a din Liga 1 de la Mediaș dintre Gaz Metan și CFR Cluj s-a terminat nedecis, 0-0. Ambele echipe s-au temut de înfrângere în acest duel și au evoluat excesiv de prudent, rezultând o luptă „surdă" din care nu a avut de câștigat nimeni. În ciuda faptului […]