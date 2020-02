Imagini cu iubitul bătăuș al Danielei Crudu escortat de polițiști! S-a întors la locul unde a ”masacrat-o” și…

09:40

În anul 2019 numărul condamnaților care au ieșit la muncă a scăzut, comparativ cu anul 2018. Dacă acum doi ani s-a înregistrat un efectiv mediu de 7.054 de condamnați implicați în activități lucrative, în anul trecut au muncit doar 6.523.