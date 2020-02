Prima fotografie cu băiețelul Christinei Ich și al lui Alex Pițurcă: ”Ți-a dat voie să îl arăți?”

10:10

Jaqueline Cristian (21 ani, locul 168 WTA) a produs o surpriză uriașă în Fed Cup, învingând-o pe Veronika Kudermetova (22 ani, locul 38 WTA). Tenismena originară din București a intrat și în meciul decisiv de dublu, alături de Gabriela Ruse, dar Rusia a câștigat clar disputa și s-a calificat la turneul final Fed Cup, de la Budapesta. […] The post FOTO: Ea e Jaqueline Cristian, „aproape” eroina României în Fed Cup! appeared first on Cancan.ro.