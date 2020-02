PSD Bucureşti propune data de 29 februarie pentru congres şi îl susţine pe Marcel Ciolacu la funcţia de preşedinte

15:30

Zmeura de Aur 2020. Filmele Cats, Rambo: Last Blood şi A Madea Family Funeral au câte opt nominalizări la cea de-a 40-a ediţie a Zmeurelor de Aur (Razzies), cunoscute şi sub numele de anti-Oscaruri, deoarece disting cele mai proaste filme din fiecare an.