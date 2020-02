Coronavirusul nu s-a răspândit de la lilieci ori șerpi. De unde provine, de fapt, virusul

11:10

Cine nu o cunoaşte pe fetiţa timidă, cu codiţe, din celebrele telenovele româneşti difuzate de postul Acasă TV!? Bianca Neagu este acum o tânără superbă care cochetează cu moda şi peste puţin timp urmează să se aşeze la casa ei. Bruneta nu a mai prins niciun rol într-un serial, însă a apărut în spoturi publicitare. […] The post Vă mai amintiți de Bianca și Ștefănuț din telenovela ”Numai iubirea”? Ce fac cei doi ”copii” acum appeared first on Cancan.ro.