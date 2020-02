VOLUNTARI - DINAMO 2-1 // Dusan Uhrin a găsit vinovatul: „Am pierdut pe mâna arbitrului! Sunt foarte nervos”

Dusan Uhrin jr. (52 de ani), antrenorul lui Dinamo, a oferit declarații la finalul meciului în care echipa sa a pierdut cu FC Voluntari, scor 1-2.„Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat. Am avut 1-0, după care am fost egalați. Arbitrul nu ne-a dat penalty. Dacă acolo nu a fost intenție... Sunt foarte nemulțumit. Am pierdut pe mâna arbitrului! Sunt foarte nervos pe centralul din această seară. ...

