Raluca Olaru explică de ce nu a mai jucat la FED Cup: „Mă simt datoare să clarific asta”

Dinamo a condus cu 1-0 la pauză la Voluntari, dar s-a prăbușit in repriza secundă (1-2), după ce a rămas în inferioritate numerică, și are șanse minime să ajungă în play-off, obiectiv pe care l-ar rata pentru al 3-lea an la rând.Finalul de meci a fost acaparat de nervii din tribune si de pe teren, unde jucătorii nu s-au menajat deloc în ultimele minute ale partidei. ...