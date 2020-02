Răzvan Simion, din nou alături de fosta soție și copii. Ce s-a întâmplat cu Lidia Buble

11:50

Daniela Crudu a primit un diagnostic crunt după ce a fost bătută cu bestialitate de iubitul ei în această dimineață. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a obținut infomații în exclusivitate despre veștile primite de vedetă de la medici, dar și ce decizii au luat specialiștii în cazul acesteia. Citește și: Boala fără leac de care […] The post EXCLUSIV | Daniela Crudu, diagnostic crunt după ce a fost bătută cu bestialitate de iubitul ei appeared first on Cancan.ro.