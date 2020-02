OSCAR 2020 - ''Parasite'', premiat pentru cel mai bun scenariu original

04:30

Hollywood-ul înmânează duminică cele mai înalte distincţii cinematografice la cea de-a 92-a gală de decernare a premiilor Oscar care ar putea aduce o serie de premiere istorice şi un podium câştigător format exclusiv din actori albi, fapt de natură să reînvie dezbaterea #OscarsSoWhite legată de lipsa diversităţii. UPDATE ORA 03.55 OSCAR 2020 - "Jojo Rabbit" a câştigat premiul pentru cel mai bun scenariu adaptat Foto: (c) ETIENNE LAURENT /EPATaika Waititi, regizorul şi scenaristul filmului "Jojo Rabbit", a câştigat duminică seară, la Los Angeles, premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat, la cea de-a 92-a ediţie a galei premiilor decernate de Academia de film americană, conform contului de Twitter al evenimentului. UPDATE ORA 03.44 OSCAR 2020 - "Toy Story 4", desemnat cel mai bun lungmetraj de animaţie Filmul "Toy Story 4" a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj de animaţie, duminică seară, la Los Angeles, la cea de-a 92-a ediţie a galei premiilor Academiei de film americane, potrivit contului de Twitter al evenimentului. UPDATE ORA 03.36 OSCAR 2020 - Brad Pitt, desemnat cel mai bun actor în rol secundar Foto: (c) ETIENNE LAURENT /EPABrad Pitt a câştigat duminică seară, la Los Angeles, premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar, în cadrul celei de-a 92-a ediţii a galei organizate de Academia de film americană, graţie interpretării sale din lungmetrajul "Once Upon a Time... in Hollywood", potrivit contului de Twitter al evenimentului. ORA 14.52 Oscar 2020 Sezonul premiilor cinematografice de la Hollywood îşi atinge apogeul duminică seara cu gala Oscar Un clovn terifiant (Joker) sau mafioţi îmbătrâniţi (The Irishman)? Nostalgia pentru Tinseltown (Once Upon a Time... in Hollywood) sau şanţurile noroioase ale unui război vechi de secol (1917)?Hollywood-ul înmânează duminică cele mai înalte distincţii cinematografice la cea de-a 92-a gală de decernare a premiilor Oscar care ar putea aduce o serie de premiere istorice şi un podium câştigător format exclusiv din actori albi, fapt de natură să reînvie dezbaterea #OscarsSoWhite legată de lipsa diversităţii.Brad Pitt, Elton John, Charlize Theron, Leonardo DiCaprio, Scarlett Johansson şi Martin Scorsese sunt printre nominalizaţii cei mai faimoşi, alături de distribuţia puţin cunoscută a dramei coreene Parasite, care ar putea să obţină o victorie răsunătoare în faţa unora dintre cele mai mari nume din industria de divertisment americană, scrie Reuters.Toţi ochii sunt pe râvnitul premiu pentru cel mai bun film, despre care observatorii premiilor cred că este o cursă cu trei sensuri între satira socială independentă "Parasite", captivantul film 1917 despre Primul Război Mondial al regizorului britanic Sam Mendes, de la Universal Pictures, şi scrisoarea de dragoste a lui Quentin Tarantino adresată industriei de la Hollywood, Once Upon a Time... in Hollywood, de la Sony Pictures.Câştigătorii sunt aleşi de cei 8.000 de membri ai Academiei americane de Film, organizatoarea galelor Oscar, şi vor fi anunţaţi duminică noapte (ora 01:00 GMT) la Dolby Theatre din Los Angeles. Ceremonia va fi difuzată în direct de postul de televiziune american ABC.În contextul în care gala se va desfăşura pentru al doilea an consecutiv fără un prezentator principal, organizatorii au oferit presei foarte puţine informaţii despre ceremonia din acest an, cu excepţia anunţurilor despre momentele muzicale ale show-ului, asigurate în direct de artiştii nominalizaţi la categoria "cel mai bun cântec original": Elton John, Idina Menzel, Randy Newman, Chrissie Metz şi Erivo. Adolescenta Billie Eilish, recompensată în acest an cu cinci premii Grammy, va urca şi ea pe scenă pentru o prestaţie specială, unde ar putea să interpreteze în premieră mondială tema muzicală a viitorului film din franciza "James Bond", intitulat "No Time to Die".AGERPRES/(AS - editor: Mariana Ionescu, editor online: Andreea Lăzăroiu, Daniela Juncu) * LIVE UPDATE-ul este realizat în baza ştirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzării ştirilor pe fluxul agenţiei.