Oscar 2020 - Irina Margareta Nistor: "Va veni si ziua in care va lua un film romanesc Oscar"

Oscar 2020 - Criticul de film Irina Margareta Nistor a facut cateva comentarii despre Oscarul din acest an, in direct la Realiatea PLUS. Ea este optimista ca in viitor vom avea si un film romanesc nominalizat la premiile Oscar.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Realitatea