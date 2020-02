Brad Pitt, primul Oscar pentru interpretare. Actorul le-a dedicat statueta copiilor săi: ”E pentru copiii mei, care colorează tot ce fac. Vă ador!”

Brad Pitt a scris istorie duminică seară, la Los Angeles, când a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar, în cadrul celei de-a 92-a ediţii a galei organizate de Academia de film americană, graţie interpretării sale din lungmetrajul "Once Upon a Time... in Hollywood". Acesta este primul trofeu obținut de actor pentru interpretare.

