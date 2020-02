Prahova: Bancomat aruncat în aer la Sinaia; poliţiştii caută făptaşii

08:30

Filmul sud-coreean "Parasite" a făcut istorie la cea de-a 92-a gală de decernare a premiilor Oscar, după ce a câştigat patru trofee şi a devenit prima producţie realizată într-o limbă străină care s-a impus la categoria regină a distincţiilor decernate de Academia de film americană - cel mai bun film -, informează revista Variety.Reuşita de la gala Oscar încununează un parcurs extraordinar pe care l-a avut în sezonul hollywoodian acest lungmetraj sud-coreean, considerat o metaforă despre clivajul social dintre săraci şi bogaţi în societatea modernă. În pofida barierelor de limbă, filmul "Parasite", premiat cu trofeul Palme d'Or la Festivalul de la Cannes în 2019, a fost apreciat atât de spectatori, devenind un succes de box-office, cât şi de criticii de specialitate. Foto: (c) Li Rui / XinhuaCu toate acestea, puţini se aşteptau la această victorie repurtată la categoria "cel mai bun film". Înaintea galei de duminică seară, lungmetrajul "1917", regizat de Sam Mendes, un film epic, îndrăzneţ şi ambiţios despre Primul Război Mondial, era considerat marele favorit pentru câştigarea Oscarului la categoria cel mai bun film, după victoriile obţinute la Globurile de Aur, Producers Guild Awards şi Directors Guild Awards. În final, "1917" a câştigat trei premii Oscar, impunându-se însă în categorii tehnice - cea mai bună imagine, cel mai bun mixaj de sunet şi cele mai bune efecte vizuale. Foto: (c) Mario Anzuoni / REUTERSCineastul Bong Joon-ho, creatorul filmului "Parasite", a câştigat şi premiul Oscar pentru cel mai bun regizor, impunându-se în faţa marelui favorit, Sam Mendes. Filmul sud-coreean s-a mai impus la categoriile "cel mai bun lungmetraj internaţional" şi "cel mai bun scenariu original".Joaquin Phoenix, protagonistul filmului "Joker", a fost desemnat cel mai bun actor în rol principal datorită interpretării unui artist aspirant care devine criminal în serie. Acesta a fost primul Oscar câştigat de starul american după trei nominalizări. Renee Zellweger a câştigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal graţie transformării sale cameleonice din filmul "Judy", în care a interpretat-o pe legendara Judy Garland. Actriţa americană mai are în palmares un Oscar pentru rolul secundar din filmul "Cold Mountain". Foto: (c) ETIENNE LAURENT / EPABrad Pitt a câştigat la rândul său primul Oscar din carieră pentru interpretare, cu rolul unui cascador în filmul "Once Upon a Time... in Hollywood", în timp ce Laura Dern a obţinut şi ea primul său Oscar, ce i-a fost atribuit pentru rolul secundar din drama "Marriage Story", în care interpretează o avocată specializată în divorţuri. Brad Pitt mai are în palmares un premiu Oscar, însă a obţinut acel trofeu în calitate de producător al filmului "12 Years a Slave". Foto: (c) ETIENNE LAURENT / EPATaika Waititi a devenit primul cineast maori care a câştigat un premiu Oscar, impunându-se la categoria "cel mai bun scenariu adaptat" cu filmul "Jojo Rabbit", pe care l-a şi regizat. Foto: (c) ETIENNE LAURENT / EPAGala de duminică seară a marcat şi alte premiere. Astfel, Hildur Gudnadóttir a devenit cea de-a patra femeie şi totodată prima după o pauză de 23 de ani care a câştigat premiul Oscar pentru cea mai bună coloană sonoră (pentru filmul "Joker"), iar primul film realizat de casa de producţie a soţilor Obama, "American Factory", achiziţionat de Netflix, s-a impus la categoria "cel mai bun lungmetraj documentar". Foto: (c) ETIENNE LAURENT / EPAAlte trei filme au câştigat câte două premii: "Joker" s-a impus la categoriile "cel mai bun actor în rol principal" (Joaquin Phoenix) şi "cea mai bună coloană sonoră", "Once Upon a Time... in Hollywood" a obţinut două statuete pentru rol masculin secundar (Brad Pitt) şi scenografie, iar "Ford v Ferrari" a triumfat la categoriile "cel mai bun montaj" şi "cel mai bun montaj de sunet". Foto: (c) ETIENNE LAURENT / EPA"Toystory 4" a câştigat Oscarul pentru cel mai bun lungmetraj de animaţie, în timp ce Elton John a obţinut al doilea Oscar din carieră cu single-ul "I'm Gonna Love Me Again", desemnat câştigător la categoria "cel mai bun cântec original" şi extras de pe coloana sonoră a filmului "Rocketman". Starul britanic a câştigat primul său Oscar în 1995 cu în cântec din filmul "The Lion King". Foto: (c) ETIENNE LAURENT / EPADe altfel, gala Oscar 2020 a fost marcată de mai multe momente muzicale. Show-ul a început cu Janelle Monae şi Billy Porter, care au cântat piesele "A Beautiful Day in the Neighborhood" şi "Come Alive", ale căror versuri au fost adaptate pentru a-i omagia pe artiştii nominalizaţi în această gală. Janelle Monae şi-a presărat interpretarea cu referiri la absenţa diversităţii din rândul artiştilor nominalizaţi la categoriile de interpretare, cu laude la adresa femeilor care au regizat filme fenomenale dar care nu au fost nominalizate şi cu menţiunea că este mândră de faptul că este "o artistă queer de culoare care spune poveşti". Foto: (c) ETIENNE LAURENT / EPADupă acest debut muzical, Steve Martin şi Chris Rock, doi foşti prezentatori principali ai galelor Oscar, au susţinut în faţa spectatorilor o versiune aproximativă a clasicului monolog din debutul acestui show, în care au glumit pe seama controverselor electorale din Iowa şi a divorţului lui Jeff Bezos, CEO-ul companiei Amazon. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Adrian Dãdârlat) Citeşte şi: OSCAR 2020 - Lista completă a câştigătorilor LIVE UPDATE Oscar 2020 Sezonul premiilor cinematografice de la Hollywood îşi atinge apogeul duminică seara cu gala Oscar