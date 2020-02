TOP 10 cele mai bine îmbrăcate vedete care au pășit pe covorul roșu întins pentru Premiile Oscar 2020

16:40

“Survivor România” este mai mult decât o competiție sportivă, un show de televiziune! Emisiunea scoate la suprafață anumite lucruri despre concurenții aflați în joc, despre a căror existență nu știau nici ei… în unele cazuri. Ei bine, în echipa “Războinicilor” se pare că a apărut un prim cuplu, iar colegii celor doi au remarcat apropierea […] The post S-a format primul cuplu de la Survivor România?! Colegii i-au dat de gol: “E o clipire diferită în ochi. Se vede diferența, oricum!” appeared first on Cancan.ro.