Sfat de sănătate. Cum ne ferim de gripă și viroze

08:40

Horoscop saptamanal. Iata horoscopul saptamanal 10-16 februarie 2020. In aceasta saptamana avem sarbatoarea Sfantului Valentin, transformata in ziua indragostitilor sarbatorita de multa lume ca pretext de exprimare si manifestare a acestei energii minunate si fundamentale a vietii. Planetele se afla in ultima saptamana in care toate sunt in direct.