Sfârșit tragic pentru un tânăr de 22 de ani din Bistrița! Filip a murit sub ochii părinților

23:30

Cu ani în urmă, celebra cântăreață de muzică machedonească stârnea o adevărată furtună în comunitatea aromânilor după ce se căsătorea cu un român mai mic decât ea cu 12 ani. Între timp, lucrurile s-au calmat, iar CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, a aflat ce momente critice a reușit să depășească artista, foarte apreciată inclusiv […] The post Cunoscuta cântăreață a fost la un pas de moarte! Infecția s-a generalizat și… appeared first on Cancan.ro.