FED CUP, ROMÂNIA - RUSIA // 5 concluzii după eșecul de la Cluj + Cu cine pot juca „tricolorele” mai departe

Bogdan Vintilă, antrenorul lui FCSB, respectă criteriile pe care Gigi Becali i le transmite. FCSB - Academica Clinceni se joacă azi, de la ora 20:00. Meciul e liveTEXT pe GSP.RO și în direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Plus. Gigi Becali are drept de veto asupra formulei de start și tot el are dreptul de a opera schimbări în timpul partidelor. ...