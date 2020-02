Oana Roman l-a iertat pe Marius Elisei! Cum s-au fotografiat cei doi la nunta unor prieteni apropiați

09:50

Daniela Crudu este transfigurată, după loviturile încasatede la iubitul ei. Frumoasa româncă și croatul Seco Dubravko formau un cuplu de aproape un an și nimic nu a prevestit nenorocirea care s-a petrecut în weekend. Una dintre rudele vedetei a povestit cu lacrimi în ochi cum a izbucnit scandalul. Citește și: EXCLUSIV! Daniela Crudu a fost audiată […]