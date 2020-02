Povestea impresionantă a Lolei de la Survivor România! Războinica muncește de mică. „La 18 ani am plecat în Coreea de Sud, mi-am luat inima în dinți”

14:20

Laurențiu Reghecampf a dat încă un tun financiar. Antrenorul lui Al-Wasl a devenit noul ambasador al unui cunoscut brand de ținute vestimentare și accesorii, iar din respectivul contract încasează în jur de 100.000 de euro. VEZI AICI: EXCLUSIV. REGHE ŞI ANAMARIA PRODAN NU S-AU UITAT LA BANI! CE SUMĂ AU PUS NAŞII ÎN PLIC LA […] The post Laurențiu Reghecampf, încă un tun financiar! A semnat un contract de imagine cu un brand cunoscut. Câți bani va încasa antrenorul appeared first on Cancan.ro.