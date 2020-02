Decizia luată de Grigore Cartianu în cazul ”Daniela Crudu”: ”Cică l-a făcut pe croat de card…și a ajuns cu botoxul spart!” Ce s-a întâmplat pe Facebook-ul ziaristului

14:50

Ajuns la vârsta de 49 de ani, Vali Vijelie și-a îndeplinit un vis pe care orice creștin și-l dorește să-l vadă în realitate. Cunoscutul manelist s-a botezat în apa Iordanului, iar în timpul ceremoniei religioase, el s-a dat în spectacol. Recent, au apărut imaginile imortalizate în timpul ritualului sfânt.