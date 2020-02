Trei puncte de aur pentru moldoveni în lupta pentru play-off!

21:00

Bianca Comăneci și Livian Nelson Pop s-au cunoscut în show-ul “Puterea Dragostei” și au început să formeaze un cuplu. Recent, însă, cei doi s-au despărțit, iar tânăra este distrusă de durere. Cel care a pus punct relației a fost Livian, care s-a aflat în postura de a alege între Bianca și familia sa. Bruneta chiar […] The post Despărțire în lacrimi. Bianca și Livian de la “Puterea Dragostei” și-au spus “ADIO”! “Sunt șocată!” appeared first on Cancan.ro.