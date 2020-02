„Ferească Dumnezeu să…” Reacția bulversantă a lui Andrei Duban după ce a aflat că soția lui s-a culcat cu Bogdan Vlădău la Survivor România

09:10

Un bărbat din Valea Lungă a fost ucis de un tânăr de 18 ani din Moreni, iar tragedia s-a petrecut duminică. Cel ucis avea 27 de ani, fiind lovit cu o bâtă în timpul unui conflict chiar, conform polițiștilor, a izbucnit spontan, în plină stradă. Criminalul a fost reținut. Victima a fost transportată la spital, […]