Lidia Buble, toată ”piele de găină” când a văzut un alt bărbat! ”Nu l-aș rata niciodată!”

09:10

După despărțirea de Casă Regală, Meghan Markle și prințul Harry se văd nevoiți să devină independenți din punct de vedere financiar. Deși amândoi au deja o avere considerabilă, Meghan a decis să revină deja pe micile ecrane, prin participarea la un reality show. Care este primul job pe care îl va avea Meghan Markle în […] The post Care este primul job pe care îl va avea Meghan Markle după ce s-a despărțit de Casa Regală. Salariul nu e chiar pe măsura unei prințese appeared first on Cancan.ro.