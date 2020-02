DINAMO // EXCLUSIV Laurențiu Corbu a răbufnit după plecare! Atac fără precedent la adresa șefilor lui Dinamo: „Puteau fi bărbați cu mine, dar n-au fost!”

14:00

Florin Prunea (51 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre ratarea play-off-ului.„Nu acum am pierdut noi play-off-ul. A fost un cumul de factori. Am avut un an foarte dificil din toate punctele de vedere. Fotbalul te pedepsește atunci când nu-l tratezi așa cum trebuie. Va fi un alt campionat în play-out, jocurile vor fi mult mai echilibrate.Nu cred că vom avea probleme cu retrogradarea totuși, pentru că avem un lot valoros. ...