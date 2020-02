Delia și-a petrecut ziua de naștere pe scenă, alături de familie și prieteni. “A fost o seară…” GALERIE FOTO

10:30

Faptul că Daniela Crudu a ajuns de urgență la spital după ce a fost bătută cu bestialitate de iubitul ei croat a scos la lumină detalii negre din viața brunetei. Știm cu toții că Daniela Crudu a mai fost victima agresiunii conjugale, în urmă cu ceva timp, așa că episodul șocant prin care a trecut […]