'O minte sclipitoare', program pentru copiii cu IQ ridicat

13:10

HOROSCOP. Pe 10 februarie 2020, planeta Venus este in conjunctie cu micul astru Chiron, vindecatorul ranilor noastre sufletesti. Impactul pe care acest aspect astral il are se manifesta nu doar in ziua conjunctiei ci si in perioada imediat urmatoare. Venus si Chiron ne ofera oportunitatea sa ne imbratisam vulnerabilitatea si sa ne vindecam inima.