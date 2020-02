Preşedintele filipinez Rodrigo Duterte a notificat SUA că va pune capăt unuia dintre cele trei acorduri de apărare între cele două ţări: Ne vom baza pe noi

15:15

În primă instanţă, am fost şocaţi de nunta-fulger pe care bomba sexy a bifat-o în secret, pe 20 ianuarie 2020. După aceea, am rămas cu gura căscată când am aflat că cea de-a cincea căsnicie a blondinei n-a durat mai mult de 12 zile. Iar acum aflăm noi amănunte complet surprinzătoare despre viaţa amoroasă dintre Pam şi Jon!...