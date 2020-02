Povestea tulburătoare a tânărului bolnav de tetrapareză care a scris trei cărți cu nasul

15:50

Ela Crăciun a trăit, recent, momente de panică. Gazda emisiunii “Numai de bine” de la Antena 3 a fost implicată într-un accident rutier, în urma căruia, din fericire, a scăpat teafără. Cu puțin timp înainte, jurnalista a lăsat-o pe fiica sa, Alesia, la grădiniță. Vedeta a mulțumit Divinității că era singură în mașină și că, […] The post Ela Crăciun, implicată într-un accident rutier. “A intrat o mașină în mine și m-a aruncat într-un stâlp!” Prezentatoarea TV tocmai ce-și lăsase fiica la grădiniță appeared first on Cancan.ro.