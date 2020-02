El e medicul care s-a folosit și de povestea Angelinei Jolie pentru a abuza 90 de paciente! A fost condamnat la …

17:00

Era ora 06.47 atunci când o femeie a anunțat că un bărbat și-a tăiat soția cu un cuțit. Polițiștii din Chitila și cadre ale Serviciului de Investigații Criminale s-au deplasat la fața locului și au descoperit în imobilul respectiv o femeie moartă. Acum, șefii din Poliție sunt cercetați penal. Cearta care a degenerat a avut […]