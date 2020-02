VIDEO|Furtuna Ciara a ajuns în România! Care sunt primele orașe afectate

17:30

Este, din nou, alertă în România. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări de cod portocaliu de ninsori și viscol și cod galben de vreme severă imediată în următoarele ore, în mai multe județe. COD GALBEN 17.00 – 21.00 Județul Bacău: zona joasă; Județul Suceava: zona joasă; Județul Neamţ: zona joasă; Se vor […] The post ALERTĂ METEO. Nu scăpăm de ninsori și viscol! COD PORTOCALIU în mai multe județe appeared first on Cancan.ro.