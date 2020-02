O fetiță de 13 ani din Timiș a rămas însărcinată! Incredibil cine este tatăl copilului ei

17:50

Gabriela Cristea a făcut carieră în televiziune și, în clipa de față, este una dintre cele mai bune prezentatoare din România. În prezent, este gazda emisiunii matrimoniale „Like a star", difuzată de Antena Stars. Însă soția lui Tavi Clonda nu se mulțumește cu atât. Curând, va fi moderatoarea unui show culinar, ce va putea fi […]