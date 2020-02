Cei mai cunoscuți concurenți de la „Insula iubirii” s-au împăcat la un an de la semnarea actelor de divorț!

18:50

Elena Gheorghe a oferit imaginea zilei: este în cada plină cu spumă aromata și citește. Toată numai un zâmbet, frumoasa artistă se adresează fanilor săi, cărora le propune să sărbătorească ziua iubirii. ”Ziua iubirii e in fiecare zi, trebuie doar sa-ti dai voie s-o sarbatoresti. Important este sa nu uiti sa iti acorzi timp si […] The post Imaginea zilei cu Elena Gheorghe: goală în cadă, multă spumă și … nu e totul! appeared first on Cancan.ro.