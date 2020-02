EXCLUSIV: Cazul Piteşti. Document: Clinica nu avea dreptul să facă anestezie generală. Stomatologul i-a făcut un cocktail de anestezice copilului de 4 ani

07:10

HOROSCOP DRAGOSTE 12 FEBRUARIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, MIERCURI 12 FEBRUARIE 2020. Continua preocuparea si atentia asupra relatiilor si vindecarea ranilor din relatii pentru ca Venus este in Berbec si aici este “colega” cu Chiron aflat in Berbec pana in 2027, vindecatorul ranilor sufletesti.