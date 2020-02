Dorian Popa a avut parte de o copilărie traumatizantă! De ce nu păstrează legătura artistul, cu fratele său: „Am încercat să…”

20:40

Furtuna Ciara a ajuns deasupra României. Astăzi un nor uriaș a acoperit un oraș întreg, băgând spaima în locuitori. Municipiul Suceava a fost acoperit de un nor uriaș, iar vijelia a lovit puternic orașul Baia Mare. Furtuna Ciara a făcut ravagii în mai toată Europa. În Germania sute de zboruri au fost anulate, iar zeci […] The post VIDEO|Furtuna Ciara a ajuns în România! Care sunt primele orașe afectate appeared first on Cancan.ro.