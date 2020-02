Avem aur la Europenele de lupte greco-romane: „Am auzit imnul mult iubit în Roma, printre gladiatori!”

23:00

Caricaturistul oltean Gogu Neagoe va dona lucrările executate pentru a ajuta o polițistă de la Brigada Rutieră din București care suferă de cancer agresiv al membrelor inferioare. Femeia este mamă a doi copii, de 6 și 8 ani! Alexandra Iordache, o polițistă de la Brigada Rutieră din București, se luptă cu cancerul pentru a supraviețui. […] The post Gestul caritabil al caricaturistului Gogu Neagoe pentru polițista de la Rutieră care se luptă cu nemilosul cancer: își donează lucrările appeared first on Cancan.ro.