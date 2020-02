Elev umilit și bătut de un coleg, într-un liceu din Dâmbovița

09:40

Vahid Hambo, fost jucător al Astrei în 2019, a acordat un interviu în presa din Finlanda, unde face o serie de afirmații șocante despre fotbalul românesc. Finlandezul amintește de condițiile de la Astra, dar nu îl iartă nici pe Denis Alibec! Accesează pariuri1x2.ro, cel mai bun site de analiză sportivă și pronosticuri din România! ”În România trebuie […] The post Alibec e MITRALIAT în presa din Finlanda! „ÎI cerea bani mamei de benzină, dar avea McLaren de 200.000 euro! appeared first on Cancan.ro.